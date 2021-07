Tokyo 2020, scherma spada femminile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 24 luglio 2021) L’orario e la diretta tv della prima giornata di scherma femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. E’ tempo di scendere in pedana per le azzurre della spada femminile Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola, già qualificate ai trentaduesimi di finale. La gara sarà disponibile in diretta su Eurosport Player e Discovery+, con una selezione di eventi visibili anche per gli abbonati di Dazn, Fastweb e TimVision. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) L’e latv della prima giornata diai Giochi Olimpici di. E’ tempo di scendere in pedana per le azzurre dellaRossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola, già qualificate ai trentaduesimi di finale. La gara sarà disponibile insu Eurosport Player e Discovery+, con una selezione di eventi visibili anche per gli abbonati di Dazn, Fastweb e TimVision. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER ...

