Tokyo 2020 | scherma | ecco il tabellone della spada femminile

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ildi, la cui finale è prevista sabato 24 luglio alle ore 13.45 italiane. Saranno tre le italiane in gara: l’argento a Rio 2016 Rossella Fiamingo incontrerà ai sedicesimi di finale l’ex-azzurra Nathalie Moellhausen, ora sotto la bandiera del Brasile. In caso di vittoria e approdo agli ottavi, la siciliana sfiderebbe una tra la russa Violetta Kobolova e la polacca Aleksandra Jarecka. Mara Navarria esordirà ai sedicesimi contro la russa Yulia Lichagina, mentre agli ottavi potrebbe incontrare l’estone Katrina Lehis.complicato per Federica ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+ ?????????? @discoveryplusIT #adv - GoalItalia : Entrata da brividi di Taher: infortunio alla caviglia per Dani Ceballos a Tokyo 2020 ?? - Eurosport_IT : Gli azzurri del 4 di coppia si piazzano a soli tre centesimi dalla Polonia e saranno coinvolti nella lotta per le m… - azzurridigloria : -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

E pur di esserci, invece, la squadra olimpionica delle Figi ha raggiuntosu un cargo per pesce congelato! Insomma, al via l'edizione delle Olimpiadi più fragile e complessa di sempre. ...A causa del caldo soffocante di cui gli arcieri si erano già lamentati in sede di allenamenti, oggi la 23enne russa Svetlana Gomboeva, che agareggia come 'atleta indipendentè, ha accusato un ..."All'esordio ci arriviamo bene, abbiamo spinto per due mesi. Ogni giorno palla e pesi però l'abbiamo vissuta in maniera molto positiva. Non vediamo l'ora che inizi tutto. Ora possiamo solo divertirci" ...Vota! Olimpiadi di Tokyo 2020: gli atleti parmigiani in gara. Mancano poche ore all’inizio di quello che viene definito da sempre l’evento sportivo più importante della stori ...