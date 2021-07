Tappa al Sud per Ronaldinho: l’ex pallone d’oro sarà ambasciatore della Sicilia nel mondo (Di venerdì 23 luglio 2021) l’ex stella brasiliana di Psg, Barcellona e Milan Ronaldinho è arrivato ieri sera a Catania. l’ex pallone d’oro è a Taormina dove domenica 25 luglio riceverà il “Champions charity award” durante l’evento, organizzato dall’EventTao, Premio delle Nazioni in cui vengono premiati personaggi illustri che si sono distinti nel mondo della beneficenza. Ronaldinho presterà la sua immagine anche per la promozione di un vino, un Nero d’Avola, che fa parte del progetto “The Wine of Champions” di Fabio Cordella, titolare dell’omonima cantina e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 luglio 2021)stella brasiliana di Psg, Barcellona e Milanè arrivato ieri sera a Catania.è a Taormina dove domenica 25 luglio riceverà il “Champions charity award” durante l’evento, organizzato dall’EventTao, Premio delle Nazioni in cui vengono premiati personaggi illustri che si sono distinti nelbeneficenza.presterà la sua immagine anche per la promozione di un vino, un Nero d’Avola, che fa parte del progetto “The Wine of Champions” di Fabio Cor, titolare dell’omonima cantina e ...

