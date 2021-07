Quelli che credono alla “notizia certissima” sulla morte dell’autista a Capri (Di venerdì 23 luglio 2021) “Perché a Napoli ci conosciamo tutti”. Il complottismo al tempo dei social tocca vette inarrivabili che vanno a intercettare brutti episodi di cronaca per portare acqua al mulino dei no vax. Lo abbiamo già notato – purtroppo – dopo la notizia delle morti di Libero De Rienzo e Raffaella Carrà e oggi, come un’edizione ciclica del mondo, lo ritroviamo anche sulla tragedia di Capri. Mentre le fonti ufficiali parlano di arresto cardiaco, su Twitter un account spaccia per “notizia certissima” la storia dell’autista alla guida dell’autobus (unica vittima) immunizzato. Ovviamente ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 luglio 2021) “Perché a Napoli ci conosciamo tutti”. Il complottismo al tempo dei social tocca vette inarrivabili che vanno a intercettare brutti episodi di cronaca per portare acqua al mulino dei no vax. Lo abbiamo già notato – purtroppo – dopo ladelle morti di Libero De Rienzo e Raffaella Carrà e oggi, come un’edizione ciclica del mondo, lo ritroviamo anchetragedia di. Mentre le fonti ufficiali parlano di arresto cardiaco, su Twitter un account spaccia per “” la storiaguida dell’autobus (unica vittima) immunizzato. Ovviamente ...

