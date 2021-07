Quando va usato il green pass? Per cosa serve, come si ottiene e dove si deve usare in Italia (Di venerdì 23 luglio 2021) La cabina di regia ha deciso di far entrare in vigore l’obbligo di green pass in Italia per l’accesso ad alcuni servizi. La maggioranza ha trovato la quadratura del cerchio e a partire dal 5 agosto (data posticipata di due settimane per consentire di far scendere i prezzi per i tamponi e di organizzare meglio il tutto) sarà obbligatoria la certificazione verde su tutto il territorio Italiano per bar e ristoranti al chiuso, per teatri, cinema e musei, per l’accesso a palestre e piscine. Il green pass sarà obbligatorio anche per accedere a spettacoli, fiere e centri termali. COS’E’ IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) La cabina di regia ha deciso di far entrare in vigore l’obbligo diinper l’accesso ad alcuni servizi. La maggioranza ha trovato la quadratura del cerchio e a partire dal 5 agosto (data posticipata di due settimane per consentire di far scendere i prezzi per i tamponi e di organizzare meglio il tutto) sarà obbligatoria la certificazione verde su tutto il territoriono per bar e ristoranti al chiuso, per teatri, cinema e musei, per l’accesso a palestre e piscine. Ilsarà obbligatorio anche per accedere a spettacoli, fiere e centri termali. COS’E’ IL ...

