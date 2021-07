Presentazione del Napoli a Dimaro: show di Starace sulle note dei cori degli azzurri (Di venerdì 23 luglio 2021) 21.42 - La squadra lascia il palco, finisce la Presentazione. 21.41 - Mister Spalletti urla a gran voce "Forza Napoli Sempre". 21.38 - Ecco Tommaso Starace: show sul palco sulle note di "Sarò con te". Coro anche per Osimhen fatto partire da Starace. Si balla anche su "A far l'amore comincia tu". Conclusione del mini show con "Un giorno all'improvviso". La piazza è in festa. 21.34 - Il vicepresidente Edo De Laurentiis invita il sindaco Andrea Lazzaroni sul palco. Il primo cittadino di Dimaro ringrazia la società e i tifosi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) 21.42 - La squadra lascia il palco, finisce la. 21.41 - Mister Spalletti urla a gran voce "ForzaSempre". 21.38 - Ecco Tommasosul palcodi "Sarò con te". Coro anche per Osimhen fatto partire da. Si balla anche su "A far l'amore comincia tu". Conclusione del minicon "Un giorno all'improvviso". La piazza è in festa. 21.34 - Il vicepresidente Edo De Laurentiis invita il sindaco Andrea Lazzaroni sul palco. Il primo cittadino diringrazia la società e i tifosi ...

Advertising

acmilan : ??? Fodé Ballo-Touré ?? The presentation presser of our new defender will be LIVE on the app, don’t miss out! ?? Ti a… - OfficialASRoma : Una delle due ragazze ritrovate era inclusa nel video di presentazione del nostro nuovo portiere Rui Patricio. Dif… - matteosalvinimi : In diretta da Roma con il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano per la presentazione del suo ultimo libro sul grand… - AnnaMariaDeFalc : Ho guardato la presentazione del #Napoli a #Dimaro. Lombardo che vuole fare 'o bellillo ma proprio non ci riesce.… - p0rry09 : la presentazione del Napoli di stasera a Dimaro è stata una delle cose più raccapriccianti a cui ho assistito in vita mia -

Ultime Notizie dalla rete : Presentazione del Meloni, mi vaccino, non sono no vax "Sì mi vaccino, non sono no vax, non sono contraria ai vaccini". Lo ha detto il leader Fdi Giorgia Meloni a margine della presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). .

La Roma si allena, Zaniolo diventa papà. Rinnovo in vista per Pellegrini Terminata la seduta, alle 13:30 è iniziata la conferenza per la presentazione di Rui Patricio : "... ha incontrato a Trigoria il gm Tiago Pinto per discutere il rinnovo del centrocampista . Il ...

Borsa: Seri Industrial -15% all'indomani presentazione del piano Borsa Italiana Covid, Rezza: "Situazione si complica, correre a vaccinarsi" “Da dati inglesi buona copertura su delta con due dosi vaccino” Roma, 23 lug. (askanews) - La vaccinazione completa contro il Covid-19 è molto efficace.

Accise su gas naturale e energia elettrica: la nuova disciplina dei versamenti Atteso che la liquidazione e il saldo dell’accisa risultanti dalla dichiarazione per l’anno d’imposta 2021 saranno determinati secondo il ...

"Sì mi vaccino, non sono no vax, non sono contraria ai vaccini". Lo ha detto il leader Fdi Giorgia Meloni a margine dellasuo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). .Terminata la seduta, alle 13:30 è iniziata la conferenza per ladi Rui Patricio : "... ha incontrato a Trigoria il gm Tiago Pinto per discutere il rinnovocentrocampista . Il ...“Da dati inglesi buona copertura su delta con due dosi vaccino” Roma, 23 lug. (askanews) - La vaccinazione completa contro il Covid-19 è molto efficace.Atteso che la liquidazione e il saldo dell’accisa risultanti dalla dichiarazione per l’anno d’imposta 2021 saranno determinati secondo il ...