Nord Stream 2. Merkel ha sacrificato il dialogo Ue-Russia? (Di venerdì 23 luglio 2021) L’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Germania sul gasdotto Nord Stream 2 ha scontentato molti. Tra questi, il senatore repubblicano Ted Cruz, da sempre sugli scudi quando si parla del gasdotto russo-tedesco, che ha colto l’occasione dell’intesa tra il presidente Joe Biden e la cancelliera Angela Merkel per riprendere la retorica di Donald Trump e dipingere l’attuale inquilino della Casa Bianca come debole. Anche nel Partito democratico, però, si sono levate voci critiche, come quella del senatore Tim Kaine, running mate di Hillary Clinton nella campagna presidenziale del 2016. L’Ucraina non sembra sentirsi rassicurata dalle promesse di ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) L’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Germania sul gasdotto2 ha scontentato molti. Tra questi, il senatore repubblicano Ted Cruz, da sempre sugli scudi quando si parla del gasdotto russo-tedesco, che ha colto l’occasione dell’intesa tra il presidente Joe Biden e la cancelliera Angelaper riprendere la retorica di Donald Trump e dipingere l’attuale inquilino della Casa Bianca come debole. Anche nel Partito democratico, però, si sono levate voci critiche, come quella del senatore Tim Kaine, running mate di Hillary Clinton nella campagna presidenziale del 2016. L’Ucraina non sembra sentirsi rassicurata dalle promesse di ...

TommyBrain : Byoblu:ACCORDO GERMANIA-USA SUL GASDOTTO NORD STREAM 2. MA SI TEME LA CRESCITA DELL’INFLUENZA RUSSA IN EUROPA - IacobellisT : Byoblu:ACCORDO GERMANIA-USA SUL GASDOTTO NORD STREAM 2. MA SI TEME LA CRESCITA DELL’INFLUENZA RUSSA IN EUROPA - borrillo62 : RT @dlfabbri: Mio approfondimento per @limesonline dedicato al compromesso tra Usa e Germania su Nord Stream 2. Cosa prevede l'accordo. La… - Skywalk59735517 : RT @dlfabbri: Mio approfondimento per @limesonline dedicato al compromesso tra Usa e Germania su Nord Stream 2. Cosa prevede l'accordo. La… - TorciaPolitica : RT @dlfabbri: Mio approfondimento per @limesonline dedicato al compromesso tra Usa e Germania su Nord Stream 2. Cosa prevede l'accordo. La… -