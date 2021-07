No, la Uefa non ha chiesto ai giocatori inglesi di restituire le medaglie sfilate durante la premiazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 16 luglio 2021 è stato pubblicato un tweet contenente una foto della premiazione finale della squadra inglese a Euro2020 e un testo che recita: «Bella e storica decisione della Uefa, tutti i giocatori inglesi che si sono tolti la medaglia dal collo durante la premiazione dovranno restituirla, le medaglie saranno vendute all’asta e il ricavato dato in beneficenza! Brava Uefa!! Decisione educativa». Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento del tweet è al gesto di alcuni giocatori dell’Inghilterra al termine della finale persa ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 16 luglio 2021 è stato pubblicato un tweet contenente una foto dellafinale della squadra inglese a Euro2020 e un testo che recita: «Bella e storica decisione della, tutti iche si sono tolti la medaglia dal colloladovranno restituirla, lesaranno vendute all’asta e il ricavato dato in beneficenza! Brava!! Decisione educativa». Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento del tweet è al gesto di alcunidell’Inghilterra al termine della finale persa ...

