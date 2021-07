Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S, prime impressioni positive tra nuovi video gameplay e immagini (Di venerdì 23 luglio 2021) Sappiamo che Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S verrà lanciato la prossima settimana: tuttavia abbiamo già diversi filmati e immagini che ci mostrano che questa versione non ha assolutamente nulla da invidiare a quella per PC. I video gameplay pubblicati recentemente mostrano le versioni Xbox Series X e Xbox Series S e sono stati condivisi su YouTube da MrNightLife e Xboxsquad.fr. Sebbene non sia sorprendente vedere il gioco funzionare e avere un bell'aspetto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Sappiamo cheperX/S verrà lanciato la prossima settimana: tuttavia abbiamo già diversi filmati eche ci mostrano che questa versione non ha assolutamente nulla da invidiare a quella per PC. Ipubblicati recentemente mostrano le versioniX eS e sono stati condivisi su YouTube da MrNightLife esquad.fr. Sebbene non sia sorprendente vedere il gioco funzionare e avere un bell'aspetto ...

Advertising

berkley1_ : RT @Multiplayerit: Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S si mostra in gran forma in video - infoitscienza : Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S si mostra in gran forma in video – Notizia – Xbox Series XVideogioch… - Multiplayerit : Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S si mostra in gran forma in video - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Microsoft Flight Simulator pre-installabile su Xbox Series X|S, arrivano gli accessori ufficiali - WindowsBlogIta : Microsoft Flight Simulator pre-installabile su Xbox Series X|S, arrivano gli accessori ufficiali -