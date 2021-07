Meloni contro Draghi: "Cittadini costretti subdolamente a vaccinarsi" (Di venerdì 23 luglio 2021) La cosa più inquietante della conferenza stampa di ieri del premier Mario Draghi, secondo la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sono le “parole di terrore” che ha scelto nel rivolgere agli italiani. “I numeri sembrano non contare più: nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sotto controllo, il Green Pass è diventato il nuovo ‘mantra’ da imporre. Il resto non conta” scrive su Facebook. “A questo punto, vorrei avanzare delle domande alla nuova scienza di Governo: i Paesi europei che sconsigliano il vaccino a bambini e adolescenti, stanno quindi invitando la popolazione a morire? Con questa affermazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) La cosa più inquietante della conferenza stampa di ieri del premier Mario, secondo la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, sono le “parole di terrore” che ha scelto nel rivolgere agli italiani. “I numeri sembrano non contare più: nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sottollo, il Green Pass è diventato il nuovo ‘mantra’ da imporre. Il resto non conta” scrive su Facebook. “A questo punto, vorrei avanzare delle domande alla nuova scienza di Governo: i Paesi europei che sconsigliano il vaccino a bambini e adolescenti, stanno quindi invitando la popolazione a morire? Con questa affermazione ...

