L'indice Rt torna sopra quota 1 in italia, non accadeva da fine marzo (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - In forte crescita l'indice Rt in italia, che nell'ultimo monitoraggio segna 1,26, contro lo 0,91 della scorsa settimana. È la prima volta che l'Rt torna sopra quota 1 dal 26 marzo scorso. Impennata anche dell'incidenza settimanale, che schizza da 19 a 40 casi per centomila abitanti. È quanto emerge dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdì. Nell'ultima settimana "si osserva un forte aumento dell'incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di aumento dei casi diagnosticati in quasi tutte le Regioni/PPAA", e con "la ...

