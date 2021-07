La casa di Beyoncé e Jay-Z prende fuoco | il video e gli aggiornamenti dell’ultima ora

(Di venerdì 23 luglio 2021) Brutto, bruttissimo incidente domestico pere suo marito Jay-Z: ieri sera un incendio ha colpito la loroa New Orleans. Secondo quanto leggiamo su Novella 2000 ci sarebbero voluti ben 22 pompieri per domare le fiamme. L’incendio che ha avuto inizio nelladie Jay-Z sarebbe stato domato dopo circa 2 ore di intervento da parte dei vigili del. Al momento, però, non si sanno quali danni abbia provocato alla proprietà. Proprietà che, come leggiamo, ha un valore di circa 2,4 milioni di dollari. L’incendio, fortunatamente, non ha provocato feriti e ancora poco si sa sulla causa ...

ReTwitStorm_ita : La #Villa dei vip a #Fuoco: 22 #Pompieri a #Domare l’#Incendio #Nella casa #Storica che vale milioni… - Novella_2000 : Beyoncé e Jay-Z, la loro casa è andata a fuoco (VIDEO) - DonnaGlamour : Paura per Beyoncé e Jay-Z: incendio nella loro casa a New Orleans -

... dalle stessee Rihanna ad Aretha Franklin, passando per Fergie (la voce dei Black Eyed ... un video pubblicato in rete dal Sun, noto tabloid britannico, girato indella cantautrice prima ...Non è un periodo particolarmente fortunato per. A marzo i ladri sono entrati nella suae tra borse e gioielli si sono portati via un bottino di quasi un milione di dollari, adesso la villa di New Orleans è andata in fiamme . A ...