Juve, Rugani può restare. La moglie: “Buoni propositi per la permanenza a Torino” (Di venerdì 23 luglio 2021) Daniele Rugani può restare alla corte di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il difensore è rientrato dal prestito al Cagliari e ha buone possibilità di continuare l’avventura con la maglia bianconera. A soffermarsi sulla questione ci ha pensato la moglie del giocatore, Michela Persico, che ai microfoni di Radio Bianconera ha dichiarato: “Vedremo, il mercato è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Danielepuòalla corte di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il difensore è rientrato dal prestito al Cagliari e ha buone possibilità di continuare l’avventura con la maglia bianconera. A soffermarsi sulla questione ci ha pensato ladel giocatore, Michela Persico, che ai microfoni di Radio Bianconera ha dichiarato: “Vedremo, il mercato è L'articolo

Advertising

PandaSalvo : @LILtestadicazzo I difensori centrali della Juve saranno Chiellini, Bonucci, de Ligt e Rugani (a meno di un pazzo s… - operri1114 : RT @FabioCasalucci: Il mercato Juve secondo i giornalisti italioti: Ronaldo torna lunedì per fare le valigie alla volta di Parigi. Demiral… - AntonellaJU85 : #demiral ?? cioè se s cede lui e s tieni #rugani n so più cosa pensare . #Juve #Calciomercato - teastaferm : @Marco_viscomi Tutto questo acredine verso Rugani sinceramente non lo capisco. Ha fatto gravi danni nelle poche par… - gilnar76 : Michela Persico: «Rugani pronto per far bene alla Juve, buoni propositi» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -