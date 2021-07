Israele | colloquio tra Bennett e erede al trono Emirati | focus su rapporti

Leggi su ildenaro

Tel Aviv, 23 lug. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Naftali, ha avuto untelefonico con il principe ereditario degliArabi Uniti e sovrano de facto del Paese del Golfo, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cuiha chiamato Mbz – l'acronimo con il quale il principe è conosciuto in Occidente – per fargli gli auguri per la festa musulmana dell'Eid al-Adha e per parlare deiin crescita tra i due Paesi.