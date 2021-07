Incidente stradale nel Varesotto, muore la mamma di Billy Costacurta (Di venerdì 23 luglio 2021) Forse un malore ed ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muro, a Cavaria Con Premezzo (Varese). È morta così questa mattina Margherita Beccegato , 87 enne mamma dell’ex campione di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 luglio 2021) Forse un malore ed ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muro, a Cavaria Con Premezzo (Varese). È morta così questa mattina Margherita Beccegato , 87 ennedell’ex campione di...

