Incidente Capri, l'inchiesta della Procura verso l'ipotesi del disastro colposo

Capri (Na) – La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti sull'Incidente di Capri, e sarebbe orientata, secondo quanto si apprende, a ipotizzare il reato di disastro colposo. A coordinare l'attività investigativa, inizialmente, è stato il sostituto Procuratore Maurizio De Marco. Il fascicolo è stato poi assegnato alla sezione "Lavoro e Colpe Professionali" coordinata dal Procuratore aggiunto Simona Di Monte.

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - giornalettismo : La speculazione #novax anche sulla tragedia di #Capri. E c'è chi preferisce credere a tal 'Carmen B.' perché a… - Corriere : Il minibus precipita sul lido balneare a Capri: muore l’autista. «Muoveva la testa in modo strano» - anteprima24 : ** #Incidente #Capri, l'#Inchiesta della Procura verso l'ipotesi del disastro colposo ** - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ASL NAPOLI 1 CENTRO - Incidente a Capri, gli aggiornamenti sui pazienti ricoverati all'Ospedale del Mare -