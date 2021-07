Green pass obbligatorio per molte attività: cosa cambia dal 6 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 6 agosto è Green pass day: da quel giorno chi ha più di 12 anni e non si sarà vaccinato non potrà accedere in una serie di luoghi pubblici e non potrà seguire attività ed eventi. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri con un apposito decreto. E lo ha annunciato il premier Mario Draghi spiegando che “un uso esteso del Green pass non è un atto di arbitrio, ma una condizione per le aperture. L’invito a non vaccinarsi è un invito a morire” (leggi). Vi proponiamo una guida Chi ottiene il Green pass Il Green pass sarà valido ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 6day: da quel giorno chi ha più di 12 anni e non si sarà vaccinato non potrà accedere in una serie di luoghi pubblici e non potrà seguireed eventi. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri con un apposito decreto. E lo ha annunciato il premier Mario Draghi spiegando che “un uso esteso delnon è un atto di arbitrio, ma una condizione per le aperture. L’invito a non vaccinarsi è un invito a morire” (leggi). Vi proponiamo una guida Chi ottiene ilIlsarà valido ...

