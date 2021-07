Feste con musica alta e assembramenti, raffica di multe in Costa Smeralda (Di venerdì 23 luglio 2021) (Visited 85 times, 129 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Dal restyling del Cala di Volpe all'ambiente, i… I Tazenda protagonisti a Tempio ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 23 luglio 2021) (Visited 85 times, 129 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Dal restyling del Cala di Volpe all'ambiente, i… I Tazenda protagonisti a Tempio ...

Advertising

marcovarini : Leggo sul giornale di #Rimini: feste clandestine, contagi in rapida ascesa. Certo, vogliono tenere le discoteche ch… - Lotus3Patrizia3 : RT @ziaiaia3: Voglia di vacanze di barbecue con gli amici di canzoni al tramonto di bomboloni a mezzanotte. Di pelle abbronzata. Di feste b… - francescogilard : RT @MBerutt: Le #discoteche non riapriranno neanche con il #greenpass. I #ristori non salveranno da chiusure e #licenziamenti. Così continu… - MBerutt : Le #discoteche non riapriranno neanche con il #greenpass. I #ristori non salveranno da chiusure e #licenziamenti. C… - v_m_a_x_i_m_o : RT @_golgota: In piena sintonia con chi non vuole andare dove non può andare ed ecco perché inizierò a boicottare le feste milionarie sui p… -