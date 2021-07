Edoardo Bennato | lo scarrafone con l’armonica amico di Battisti

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 23 luglio 2021) È la fine degli anni Sessanta quandosi trasferisce a Milano. Napoletano d’origine, figlio di papà Carlo-impiegato all’Italsider e mamma Adele-casalinga, primo di tre fratelli. Fin da piccolissimi, i tre mettono in piedi un complesso, il Trio: Eugenio alla fisarmonica, Giorgio alle percussioni,voce e chitarra. Era quasi inevitabile: sono cresciuti a pane e lezioni di fisarmonica (per volere di mamma Adele), con il mito del rock’n’roll sotto gli occhi e nelle orecchie (per via di tutti i soldati americani di stanza a Napoli).è un ragazzino che in qualche modo scopre ...