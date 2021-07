Dramma Costacurta: la mamma morta in un incidente stradale (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Dramma che ha colpito l’ex difensore del Milan e della Nazionale, Billy Costacurta: la mamma morta in un incidente stradale. Un’utilitaria ha perso il controllo finendo contro la cancellata di un’azienda. È successo in via Padre Reginaldo Giuliani a Cavaria con Premezzo nella mattina di oggi, venerdì 23 luglio. Secondo le prime informazioni la donna anziana a bordo avrebbe perso il controllo del mezzo centrando la piantana del cancello. L’impatto è avvenuto intorno alle 9.30 e subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono è intervenuto il personale sanitario in ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilche ha colpito l’ex difensore del Milan e della Nazionale, Billy: lain un. Un’utilitaria ha perso il controllo finendo contro la cancellata di un’azienda. È successo in via Padre Reginaldo Giuliani a Cavaria con Premezzo nella mattina di oggi, venerdì 23 luglio. Secondo le prime informazioni la donna anziana a bordo avrebbe perso il controllo del mezzo centrando la piantana del cancello. L’impatto è avvenuto intorno alle 9.30 e subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono è intervenuto il personale sanitario in ...

