Covid: gestore 'Musica' di Riccione, 'rischiamo di saltare in aria'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Rischiamo di saltare in aria". Tito Pinton, gestore di discoteche, dal celebre 'Muretto' di Jesolo al 'Musica' di Riccione, dove è approdato recentemente, usa poche parole per descrivere la situazione in cui si trova il settore al quale non è stato concesso il permesso di riaprire e di ricominciare a lavorare.

Ultime Notizie dalla rete : Covid gestore **Covid: Asoli (Circolo degli Illuminati), 'discoteche chiuse? Ci stanno distruggendo' "Stanno distruggendo un settore economico importante perché ogni discoteca ha come minimo 100 dipendenti". E' il grido d'allarme che arriva dal gestore tra l'altro del Circolo degli Illuminati di Roma Alessandro Asoli che, con l'Adnkronos, si sofferma sul fatto che alle discoteche non sia stato ancora concesso il diritto di riaprire e di ...

Rivoluzione green pass: dove e quando è obbligatorio dal 6 agosto, sanzioni anche per i titolari delle attività Inoltre, viene poi specificato che sempre a carico del gestore di un locale o di un'altra qualsiasi ... Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid - 19, Il ...

Green pass, Fipe avverte: gestori bar e ristoranti non titolati a controlli 'E' impensabile che, con l'attività frenetica che caratterizza questi locali, titolari e dipendenti possano mettersi a chiedere alle persone di esibire il loro green pass e ancor meno a fare i control ...

