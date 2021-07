Cosa manca nelle rivendicazioni dei sindaci. Scrive Luisa Ciambella (Di venerdì 23 luglio 2021) Per anni i sindaci hanno agitato con successo la bandiera del rinnovamento democratico del Paese. Oggi sono quelli che più direttamente devono fare i conti con la crisi della rappresentanza. Per essi vale la pena parlare, come sostiene Massimo Cacciari, di “viaggio al termine della notte”: un modello di governo, basato sulla personalizzazione del rapporto con gli elettori, ha perso nel tempo il suo fascino. Tant’è che la pubblica opinione non si appassiona al rivendicazionismo parasindacale che pone al centro della discussione la maggiore tutela dei sindaci a riguardo delle troppe responsabilità – amministrative, civili e penali – cui non ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) Per anni ihanno agitato con successo la bandiera del rinnovamento democratico del Paese. Oggi sono quelli che più direttamente devono fare i conti con la crisi della rappresentanza. Per essi vale la pena parlare, come sostiene Massimo Cacciari, di “viaggio al termine della notte”: un modello di governo, basato sulla personalizzazione del rapporto con gli elettori, ha perso nel tempo il suo fascino. Tant’è che la pubblica opinione non si appassiona alsmo parasindacale che pone al centro della discussione la maggiore tutela deia riguardo delle troppe responsabilità – amministrative, civili e penali – cui non ...

Advertising

RadioItalia : 'Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla che qui mi manca l'aria'… - LKlimex : @Fabiusfax @AlbertoBagnai @Marko_Morandi @ConteAlmaviva @2631925 @alfonsoliguor11 Per quanto possa sembrare un esil… - orvgana : RT @H0RIZVN: mi manca tantissimo il trio armin, eren e mikasa voglio tornare a quando avevo appena iniziato aot e loro erano ancora piccoli… - fiorellaqueen91 : RT @RadioItalia: 'Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla che qui mi manca l'aria' @thisisma… - TurciLinda : RT @GiovannaGiallo1: Scu-scusate ?? ma io questa cosa del secchio pieno di ghiaccio che finisce addosso al corpo di Baris non l'ho mai vista… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa manca DIRETTA CERIMONIA APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2020/ Streaming tv: ecco l'inno nipponico ... all'interno delle 200 ore di diretta garantite, sarà l'emittente a decidere di volta in volta cosa ... di Claudio Franceschini) EVENTO A 'PORTE CHIUSE' Manca sempre meno alla cerimonia di apertura delle ...

Cosa ostacola l'aiuto della diaspora svizzera al Kosovo? I kosovari svizzeri vogliono partecipare al cambiamento, ma cosa li sta frenando? Servono soluzioni ... Begzati concorda sul fatto che manca una cooperazione coerente e sostiene la necessità di ...

Bondo-Milan ai dettagli: cosa manca per chiudere numero-diez.com Old | la recensione del film Ispirato dal fumetto Castello di Sabbia scritto da Pierre Oscar Lévy e disegnato da Frederick Peeters, arriva il quattordicesimo lungometraggio di M. Night Shyamalan. Al centro della pellicola un’anom ...

Boom di quarantene a Floridia, riparte il contagio a Rosolini: cosa succede in provincia A Floridia la notizia circola con insistenza da ore: il picco di quarantene, almeno 29, sarebbe collegato ad un recente matrimonio celebrato nella cittadina siracusana. Il sindaco, Marco Carianni, spo ...

... all'interno delle 200 ore di diretta garantite, sarà l'emittente a decidere di volta in volta... di Claudio Franceschini) EVENTO A 'PORTE CHIUSE'sempre meno alla cerimonia di apertura delle ...I kosovari svizzeri vogliono partecipare al cambiamento, mali sta frenando? Servono soluzioni ... Begzati concorda sul fatto cheuna cooperazione coerente e sostiene la necessità di ...Ispirato dal fumetto Castello di Sabbia scritto da Pierre Oscar Lévy e disegnato da Frederick Peeters, arriva il quattordicesimo lungometraggio di M. Night Shyamalan. Al centro della pellicola un’anom ...A Floridia la notizia circola con insistenza da ore: il picco di quarantene, almeno 29, sarebbe collegato ad un recente matrimonio celebrato nella cittadina siracusana. Il sindaco, Marco Carianni, spo ...