(Di venerdì 23 luglio 2021) Ora è: Soualihoè un nuovo giocatore del. Il centrocampista francese approda in Portogallo dalper una cifra vicina ai 6 milioni di euro, e firma con i lusitani un contratto fino al 2026, come annunciato dal club tramite i propri profili social.era stato acquistato dai granata nell’estate del 2018 dai francesi del Bordeaux, e aveva passato l’ultima stagione in prestito al Milan. SportFace.

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #Benfica, preso #Meité dal #Torino ?? Ecco l’annuncio #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - GoalItalia : ?? UFFICIALE?? Soualiho Meïté saluta la Serie A: l'ex centrocampista di Torino e Milan è un nuovo giocatore del Benf… - TeoBellan : Ufficiale Meite al Benfica. Ad accoglierlo il grande Rui Costa. #Calciomercato - sportli26181512 : Torino, UFFICIALE: Meite ceduto al Benfica: Il Benfica ha ufficializzato l’arrivo di Soualiho...… - sportface2016 : #Calciomercato | #Benfica, ufficiale l'arrivo di #Meite dal #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica ufficiale

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ilha ufficializzato l'arrivo di Soualiho Meite , prelevato a titolo definitivo dal Torino per 7 milioni di euro . Con i portoghesi firma un contratto fino al 2026 .Prima di comprare il dt Davide Vagnati deve vendere e fino a quando la cessione di Soualiho Meité alnon sarà(e magari anche quella di Lyanco al Betis Siviglia ) difficilmente il ...Il Benfica ha ufficializzato l’arrivo di Soualiho Meite, prelevato a titolo definitivo dal Torino per 7 milioni di euro. Con i portoghesi firma un contratto ...C’è una richiesta che Ivan Juric ha fatto non appena arrivato al Torino: un trequartista di qualità. “Ci vogliono i giocatori che sappiano ...