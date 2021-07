Basta smalto nero e camicie aperte: oggi tira un sacco lo sugar daddy (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è molta voglia di scappare dall’attualità. Agamben lo fa dicendo che chi non ha il green pass è come se portasse una stella gialla virtuale, chi lo fa eccitandosi al pensiero di essere rapita, violentata e ingravidata dagli alieni – è uno dei trend del momento, altro che mascolinità tossica. Ma esiste anche una forma di escapismo più moderata per esempio trovarsi uno sugar daddy. Sempre più ragazze giovani (no, se hai 30 anni non sei abBastanza giovane) vogliono scappare dai loro coetanei con lo smalto nero e le camicie sbottonate fino all’ombelico, vestiti da cosplay di Damiano ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è molta voglia di scappare dall’attualità. Agamben lo fa dicendo che chi non ha il green pass è come se portasse una stella gialla virtuale, chi lo fa eccitandosi al pensiero di essere rapita, violentata e ingravidata dagli alieni – è uno dei trend del momento, altro che mascolinità tossica. Ma esiste anche una forma di escapismo più moderata per esempio trovarsi uno. Sempre più ragazze giovani (no, se hai 30 anni non sei abnza giovane) vogliono scappare dai loro coetanei con loe lesbottonate fino all’ombelico, vestiti da cosplay di Damiano ...

skz1ni : basta non riesco a mettermi lo smalto mi sono arresa - danieladeponti1 : @antoniorunci secondo me non va data importanza a un tizio che è solo esperto di tatuaggi smalto per unghie e tinte… - marta_____1 : RT @sangiosbrando: non so per cosa urlare prima se per la nuova clip del video di malibu se per la collab con la layla per lo smalto per il… - sweetloujs : amore mio ha lo smalto verde (?) basta stufa - RosannaAmbruosi : RT @sangiosbrando: non so per cosa urlare prima se per la nuova clip del video di malibu se per la collab con la layla per lo smalto per il… -