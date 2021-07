Amici, Michele Merlo morto di leucemia fulminante. La straziante scelta di Maria De Filippi: l'indiscrezione, "tra poche settimane" (Di venerdì 23 luglio 2021) La morte per leucemia fulminante di Michele Merlo, il Mike Bird di Amici, ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo italiano, in primis Maria De Filippi. Il 28enne scomparso lo scorso inizio giugno a Bologna a seguito di una devastante emorragia cerebrale scatenata dalla malattia che i medici non avevano saputo riconoscere verrà per questo ricordato il prossimo settembre con un omaggio speciale nel corso della prima puntata della nuova edizione di Amici, su Canale 5. A rivelare l'indiscrezione è Amedeo Venza, su Instagram. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) La morte perdi, il Mike Bird di, ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo italiano, in primisDe. Il 28enne scomparso lo scorso inizio giugno a Bologna a seguito di una devastante emorragia cerebrale scatenata dalla malattia che i medici non avevano saputo riconoscere verrà per questo ricordato il prossimo settembre con un omaggio speciale nel corso della prima puntata della nuova edizione di, su Canale 5. A rivelare l'è Amedeo Venza, su Instagram. ...

