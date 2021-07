Allarme carestia in Madagascar: si rischia la catastrofe (Di venerdì 23 luglio 2021) La terra del Madagascar, incastonata in una delle isole più grandi del mondo, è da sempre soggetta a carestia spesso fatali. Talmente grandi che segnano interi crolli generazionali comparabili a quelli che accadono dopo le guerre. Il Madagascar deve fare i conti con problemi quali salute, alimentazione carente che colpiscono i più piccoli e che Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) La terra del, incastonata in una delle isole più grandi del mondo, è da sempre soggetta aspesso fatali. Talmente grandi che segnano interi crolli generazionali comparabili a quelli che accadono dopo le guerre. Ildeve fare i conti con problemi quali salute, alimentazione carente che colpiscono i più piccoli e che

Ultime Notizie dalla rete : Allarme carestia Yemen : In Yemen milioni di persone alla fame. Guerra e Covid le cause della povertà Cresce l'allarme per la più grave crisi umanitaria al mondo, quella in Yemen. Azione contro la Fame denuncia ... Il Paese, da anni in guerra, sta per entrare in carestia. Una situazione resa ancora più ...

Il virus della fame È l'allarme lanciato oggi da Oxfam con il rapporto "Il virus della fame si moltiplica" , che ... Oltre mezzo milione di persone in più nell'ultimo anno si trovano sull'orlo della carestia: un numero sei ...

Allarme carestia in Madagascar: si rischia la catastrofe

In Madagascar si sta rischiando un collasso umanitario, dovuto essenzialmente ad una carestia provocato dall'assenza di acqua piovana.

Nemica degli speculatori. Uccisa l'ambientalista Joanna Stuchbury. Rabbia in Kenya L'attivista aveva denunciato con coraggio la distruzione della foresta di Kiambu dove si era trasferita, dalla fine degli anni novanta, e di altre zone verdi del Paese ...

