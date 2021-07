Tokyo 2020, vittime Hiroshima: al via la petizione per osservare minuto di silenzio (Di giovedì 22 luglio 2021) Sulla piattaforma change.org è stata lanciata una raccolta firme per convincere il CIO a osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime della bomba atomica sganciata su Hiroshima. Il responsabile dell’iniziativa è Tadatoshi Akiba, un politico locale, col minuto che sarebbe osservato il 6 agosto alle ore 8.15 locali (orario in cui fu sganciata la bomba). Al momento le firme raccolte stanno per raggiungere quota 5mila. “Se non verrà dato seguito a questa iniziativa, non avrà senso parlare dei Giochi di Tokyo come di una festa della pace”, ha detto Akiba parlando ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Sulla piattaforma change.org è stata lanciata una raccolta firme per convincere il CIO aundiper ricordare ledella bomba atomica sganciata su. Il responsabile dell’iniziativa è Tadatoshi Akiba, un politico locale, colche sarebbe osservato il 6 agosto alle ore 8.15 locali (orario in cui fu sganciata la bomba). Al momento le firme raccolte stanno per raggiungere quota 5mila. “Se non verrà dato seguito a questa iniziativa, non avrà senso parlare dei Giochi dicome di una festa della pace”, ha detto Akiba parlando ...

