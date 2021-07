Tennis, Lorenzo Sonego: “Non voglio pormi limiti, l’obiettivo è vincere una medaglia” (Di giovedì 22 luglio 2021) “l’obiettivo è vincere una medaglia: bisogna cercare di conquistarla in qualche modo”. Parole e musica di un carico Lorenzo Sonego, pronto a dare il via alla sua esperienza ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il piemontese, testa di serie numero 13, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, la stessa di Novak Djokovic e sfiderà all’esordio il padrone di casa Taro Daniel. Il Tennista torinese è orgoglioso di rappresentare l’Italia e spiegato le sue sensazioni poco prima del via ufficiale del torneo con i Cinque Cerchi ai microfoni di Sky Sport. “La cosa che più mi dispiace è che non ci ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) “una: bisogna cercare di conquistarla in qualche modo”. Parole e musica di un carico, pronto a dare il via alla sua esperienza ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il piemontese, testa di serie numero 13, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, la stessa di Novak Djokovic e sfiderà all’esordio il padrone di casa Taro Daniel. Ilta torinese è orgoglioso di rappresentare l’Italia e spiegato le sue sensazioni poco prima del via ufficiale del torneo con i Cinque Cerchi ai microfoni di Sky Sport. “La cosa che più mi dispiace è che non ci ...

Advertising

ItaliaTeam_it : La quiete prima dell’esordio! ?? ? L’astro nascente del tennis #ItaliaTeam Lorenzo Musetti pregusta l’incrocio con… - OA_Sport : #Tennis, Lorenzo #Sonego: “Non voglio pormi limiti, l’obiettivo è vincere una #Tokyo2020 - Laemmedimarco : RT @TheCap98: ??| Qui il mio racconto su Lorenzo Sonego per “Ritratti Azzurri”, podcast narrativo di @vitasportivait su #Tokyo2020, letto da… - vitasportivait : RT @TheCap98: ??| Qui il mio racconto su Lorenzo Sonego per “Ritratti Azzurri”, podcast narrativo di @vitasportivait su #Tokyo2020, letto da… - TheCap98 : ??| Qui il mio racconto su Lorenzo Sonego per “Ritratti Azzurri”, podcast narrativo di @vitasportivait su #Tokyo2020… -