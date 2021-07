Stretta sulla scuola, Figliuolo alle Regioni: «Subito i vaccini agli studenti». Il ministero ai i prof: «Vaccinarsi è un dovere» (Di giovedì 22 luglio 2021) Il ritorno in classe a settembre dovrà essere in presenza, e in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, «l’obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all’aperto, in ogni altro ambiente scolastico»: a scriverlo, in una circolare alle scuole, è il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Stefano Versari, che ha aggiunto che è «eticamente doverosa la vaccinazione» del personale scolastico. E che occorre riuscire a «costruire (e a ricostruire) le ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Il ritorno in classe a settembre dovrà essere in presenza, e in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, «l’obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all’aperto, in ogni altro ambiente scolastico»: a scriverlo, in una circolarescuole, è il capo dipartimento deldell’Istruzione Stefano Versari, che ha aggiunto che è «eticamente doverosa la vaccinazione» del personale scolastico. E che occorre riuscire a «costruire (e a ricostruire) le ...

