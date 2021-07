Schianto alla rotatoria di Osimo Stazione, centauro cade a terra: arriva l'eliambulanza, è in gravissime condizioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Osimo - Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio, attorno alle 17, ad Osimo Stazione nei pressi della nuova rotatoria. Nello Schianto tra una moto e un'auto ha avuto la peggio il centauro, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 22 luglio 2021)- Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio, attorno alle 17, adnei pressi della nuova. Nellotra una moto e un'auto ha avuto la peggio il, ...

Ultime Notizie dalla rete : Schianto alla Schianto con l’auto rubata Cinque giovani si danno alla fuga il Resto del Carlino Schianto alla rotatoria di Osimo Stazione, centauro cade a terra: arriva l'eliambulanza, è in gravissime condizioni OSIMO – Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio, attorno alle 17, ad Osimo Stazione nei pressi della nuova rotatoria. Nello schianto tra una moto e un'auto ha avuto ...

Lo schianto all’alba, la rabbia e il dolore: “Ciao gigante buono” CATANIA. Una tragedia immane. Con gli amici che non si danno pace affidando ai social quello che non è un banale sfogo: è, semmai, un coinvolgimento emotivo, un’esplosione umana d’amore e di emozioni ...

