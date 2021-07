Riforma Cartabia, ok Cdm a fiducia (Di giovedì 22 luglio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri ha autorizzato la questione di fiducia alla Riforma Cartabia sul processo penale. Il disco verde sarebbe arrivato anche dal M5S. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri ha autorizzato la questione diallasul processo penale. Il disco verde sarebbe arrivato anche dal M5S. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

