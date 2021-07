Più di 10 app veicolano il malware Android Joker oggi 22 luglio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ci sono più di 10 app che vanno segnalate22, a proposito di unsulla carta molto pericoloso, considerando quanto raccolto di recente dopo alcuni studi preziosi per tutti. Partiamo dal presupposto che tutti dobbiamo imparare a muoverci in questo particolare contesto, perché se da un lato è vero che produttori come Huawei abbiano fornito informazioni utili in merito in passato (ne abbiamo parlato con alcuni articoli a tema), allo stesso tempo occorre tenere gli occhi aperti. In primis, evitate download al di fuori del Play Store. L’allarme sul...