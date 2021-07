Olimpiadi: Gallinari, ‘a Tokyo per vivere sogno, dispiace per Belinelli e Datome' (Di giovedì 22 luglio 2021) Saitama, 22 lug. (Adnkronos) - “E' un'Olimpiade è un po' diversa per il discorso del covid e delle misure che ci sono, però quando entri nel Villaggio Olimpico ci sono delle sensazioni particolari che penso si trovino solo in queste situazioni e in questo ambiente, sono contentissimo di vivere in questo sogno”. Sono le parole dell'azzurro Danilo Gallinari dalla Saitama Super Arena dove la Nazionale si è allenata in vista dell'esordio con la Germania il 25 luglio. “Il mondo Nba dal punto di vista delle regole è un po' diverso, a livello emotivo anche. In Italia cresciamo con il sogno Olimpico, in Usa non crescono come noi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Saitama, 22 lug. (Adnkronos) - “E' un'Olimpiade è un po' diversa per il discorso del covid e delle misure che ci sono, però quando entri nel Villaggio Olimpico ci sono delle sensazioni particolari che penso si trovino solo in queste situazioni e in questo ambiente, sono contentissimo diin questo”. Sono le parole dell'azzurro Danilodalla Saitama Super Arena dove la Nazionale si è allenata in vista dell'esordio con la Germania il 25 luglio. “Il mondo Nba dal punto di vista delle regole è un po' diverso, a livello emotivo anche. In Italia cresciamo con ilOlimpico, in Usa non crescono come noi. ...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Gallinari, ‘a Tokyo per vivere sogno, dispiace per Belinelli e Datome’... - Graffignana : ?? DICONO DI NOI - @ilCittadinoLodi ?? Gallinari, finalmente le Olimpiadi! ?? La stella dell’Nba di Graffignana guide… - MilanoSpia : Olimpiadi Tokyo, Danilo Gallinari vuole stare al centro dei Giochi - OA_Sport : #Basket #Tokyo2020 Scopriamo le rose e i convocati di tutte le Nazionali: l'Italia con un Danilo Gallinari in più... - Indiscr15098443 : RT @StefanoOlivari: Il punto di Oscar Eleni sulla pallacanestro e sullo sport italiani a pochi giorni dall'inizio di Tokyo 2020... https://… -