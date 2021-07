Netflix conferma | in arrivo giochi per dispositivi mobile

(Di giovedì 22 luglio 2021) Alcuni giorni fa avevamo parlato della possibilità perdi entrare nello spazio dei video, dopo aver arruolato l’ex dirigente di EA e Facebook Mike Verdu come vicepresidente dello sviluppo dei. Oggi, la società hato quelle voci e ha rivelato alcuni dettagli in più. In una lettera rivolta ai propri azionisti,ha infattito l’intenzione di entrare nel settore, in particolare per quanto riguarda i: “Siamo anche nelle prime fasi di espansione nei, basandoci sui nostri ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Netflix conferma

di questo, il nuovo Presidente, Joe Biden, ha anticipato un piano di stimoli all'... Apple, Amazon,e Google) e sul settore IT che ha dominato le attenzioni degli investitori nel ...Oltre alladella data di rilascio,ha pubblicato un nuovo trailer del film, visionabile poco sopra. La trama di The Witcher Nightmare of the Wolf fungerà chiaramente da prequel: ...La conferma dell'ingresso di Netflix nel mercato dell'intrattenimento videoludico apre a intriganti prospettive.Il finale della stagione 4 di Èlite lo aveva già preannunciato, ma ora è confermato da Miguel Bernardeau: Guzmán non ci sarà più.