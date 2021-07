Napoli | idea Caicedo dalla Lazio in caso di addio di Petagna

(Di giovedì 22 luglio 2021) In casauno dei reparti che ha meno bisogno di rinforzi e cambiamenti è sicuramente quello offensivo. Probabilmente infatti in questa zona della rosa non si assisterà ad alcuna operazione significativa, quantomeno in entrata. In uscita invece qualche giocatore potrebbe essere ceduto. Tra i candidati a cambiare aria vi sono Ciciretti, Ounas, Tutino e, L'articolo

Advertising

msg_emanuele : RT @LALAZIOMIA: Calciomercato Napoli: se parte Petagna c'è l'idea Caicedo - LALAZIOMIA : Calciomercato Napoli: se parte Petagna c'è l'idea Caicedo - MondoNapoli : Tuttosport - KK, Di Lorenzo e Insigne non sono ancora sicuri di una permanenza a Napoli: spunta l'idea Caicedo! -… - sobchak69 : RT @potere_alpopolo: 'La nostra idea di transizione ecologica prevede un cambiamento radicale del sistema. A livello cittadino, deve partir… - infoitscienza : Konami lascia PES, lo sponsor del Napoli lancia una nuova idea di calcio virtuale (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli idea

...dello Sport il centrocampista tedesco sarà una pedina fondamentale per il centrocampo del. ... 'Per come ne ha parlato, e per quelli che sono i presupposti, l'è che Diego abbia già ...... parteciperanno il Sindaco Vincenzo, il Patron Claudio Tortora, Alfonso Amendola (Professore ... Il progetto nasce dall'di creare un'occasione concreta di ampliare il pubblico della musica ...In casa Napoli uno dei reparti che ha meno bisogno di rinforzi e cambiamenti è sicuramente quello offensivo. Probabilmente infatti in questa zona della ...Luciano Spalletti “blinda” Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne: segnali positivi per i tifosi azzurri al termine della prima settimana del ritiro di Dimaro. Il tecnico, nella serata di ieri, ha rispos ...