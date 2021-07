Milan, c’è da blindare Theo Hernandez: un club pronto all’assalto (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Milan, oltre alle operazioni in entrata, dovrà prestare attenzione anche ai rinnovi di contratto. Calabria ha già rinnovato fino al 2025, ora ci sono da risolvere le questioni relative a Kessié – l’agente è in Italia ed è pronto ad incontrare i rossoneri – e soprattutto Theo Hernandez. Sul laterale mancino, infatti, c’è il forte interesse del PSG. Leonardo ha già sondato il terreno con l’entourage dell’ex Real Madrid, ma la volontà di Theo è di rimanere al Milan, ancora per molto. A riferirlo è Calciomercato.com Milan, Theo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Il, oltre alle operazioni in entrata, dovrà prestare attenzione anche ai rinnovi di contratto. Calabria ha già rinnovato fino al 2025, ora ci sono da risolvere le questioni relative a Kessié – l’agente è in Italia ed èad incontrare i rossoneri – e soprattutto. Sul laterale mancino, infatti, c’è il forte interesse del PSG. Leonardo ha già sondato il terreno con l’entourage dell’ex Real Madrid, ma la volontà diè di rimanere al, ancora per molto. A riferirlo è Calciomercato.com...

