La Merkel a un bivio sui vaccini

(Di giovedì 22 luglio 2021) Angelapotrebbe essere di fronte a un nuovo, l’ennesimo della sua carriera, uno degli ultimi e più importanti a poche settimane dalle elezioni del 26 settembre che apriranno la fase per la sua successione: rendere o meno obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19 in Germania? Introdurre o meno misure paragonabili al green pass esteso InsideOver.

... rendere o meno obbligatoria la vaccinazione contro il Covid - 19 in Germania? Introdurre o meno misure paragonabili al green pass esteso [...] Continua a leggere The post Laa unsui ...Né Ursula von der Leyen , né Angelao la "Grande patrie" di Emmanuel Macron vogliono fare a ... Quindi, il governo polacco si trova dinanzi a un: serrare i ranghi e lanciare il guanto di ...Ancora una volta, Bruxelles tenta di imporre un nuovo ordine a Varsavia. Scatta il terzo round e sul ring si ritrovano a scontrarsi la Corte di Giustizia dell’Unione europea e il governo di Mateusz Mo ...Per la Merkel la “chiave per superare la pandemia, il solo mezzo, è la vaccinazione”. Dopo lo stimolo comunicativo, potrebbe essere il momento di atti formalizzati per accelerare le vaccinazioni. Se l ...