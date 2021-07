Il Regno Unito paga la Francia per non far sbarcare i migranti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Altro che neoisolazionismo. La «Global Britain» del dopo Brexit è ancora dipendente dall’Europa. Ne ha bisogno persino per difendere quei confini al centro della retorica sovranista. Il governo inglese hato 54 milioni di sterline, quasi 63 milioni di euro, allaperché rafforzi i controlli e aiuti Londra a contenere gli sbarchi di: settecento in due giorni, è stato superato il totale dell’intero 2020 (di 8.461) ad appena metà estate. Intanto, ilprova a chiedere la modifica di alcuni aspetti del protocollo sull’Irlanda del Nord. L’accordo per rafforzare la cooperazione è ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 44mila nuovi casi nel Regno Unito: in una settimana +60% decessi #gb - mara_carfagna : . @FoqusNapoli dei Quartieri Spagnoli è la rinascita realizzata di #Napoli. Una splendida realtà che offre istruzio… - Agenzia_Ansa : Oltre 44mila casi di Covid nelle ultime 24 ore nel Regno Unito e 73 i morti, secondo i dati diffusi dal governo. Il… - cinemaecritica : Box Office: Cinema nel Regno Unito Ancora Black Widow Ma Space Jam Avanza Scopri i Film Più Visti dal 16 al 18 Lugl… - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Guild Wars 2 - Standard Edition [Edizione: Regno Unito] Prezzo: 26,01€ invece di 39,52… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Tuttosport

Il balletto delle immagini di questi capolavori conservati a Parigi, in Italia, in Germania, in Gran Bretagna, nel, negli Stati Uniti e in Russia, che si possono ingrandire per osservare ...Dal 2007 in poi nelc'è stata una crescita rilevante di fedeli e comunità che celebrano con il Messale del 1962, utilizzando con gratitudine le facoltà riconosciute dal Summorum Pontificum . La promulgazione ...Un altro passo importante per la crescita dell'italiana Poke House in Europa, agganciando il più importante brand olandese.Regno Unito, dichiarazione semplificata per i lavoratori autonomi e piccole imprese. Il governo ha annunciato questa settimana una riforma ...