Green pass palestre, obbligatorio in Italia dal 5 agosto (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Green pass obbligatorio in Italia anche nelle palestre. E' una delle regole definite dalla cabina di regia e ora sul tavolo del consiglio dei ministri. Le nuove misure entreranno in vigore dal 5 agosto. Da quel giorno, si potrà andare in palestra solo se muniti di certificato verde. Senza 'passaporto vaccinale' si dovrà rinunciare allo sport al chiuso. Potranno avere il Green pass, secondo quanto si apprende da fonti di governo, anche coloro che hanno avuto una sola dose di vaccino, nonché chi si è sottoposto a tampone nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) -inanche nelle. E' una delle regole definite dalla cabina di regia e ora sul tavolo del consiglio dei ministri. Le nuove misure entreranno in vigore dal 5. Da quel giorno, si potrà andare in palestra solo se muniti di certificato verde. Senza 'aporto vaccinale' si dovrà rinunciare allo sport al chiuso. Potranno avere il, secondo quanto si apprende da fonti di governo, anche coloro che hanno avuto una sola dose di vaccino, nonché chi si è sottoposto a tampone nelle ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - Nicola23453287 : RT @noitre32: 700 mila ( di quelli che si sanno) clandestini in giro per l'Italia senza vaccino e né green pass. Per gli italiani vogliono… - DoctorWho744 : RT @Potemkin959: ??E con questo è finita davvero?? Non c'è più niente da dire, solo da fare ma non lo vuole fare nessuno per cui amen Martin… -