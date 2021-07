Giulia Salemi | “Mi devo trattenere” Arriva un chiarimento inaspettato

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 luglio 2021)fa un passo indietro e racconta: “Io mi” È iniziato un periodo ricco di impegni professionali per. Grazie al lancio del Grande Fratello Vip, che l’ha vista protagonista per la seconda volta del reality, l’influencer è richiestissima in qualità di modella e non solo.ha recitato nel videoclip del nuovo singolo di Shade e in quello lanciato dal fidanzato Pierpaolo Pretelli. Impegnatissima anche come modella,è costantemente al lavoro e si divide da ...