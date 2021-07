GF Vip 6 | spuntano i nomi di Ainett Stephens e Alex Belli per il cast

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 luglio 2021) La macchina organizzativa della nuova edizione del Grande Fratello Vip sta lavorando a pieno regime: lo dimostrano le numerose indiscrezioni che continuano a circolare intorno aidei prossimi partecipanti al reality show, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal 13 settembre. È chiaro a tutti che Alfonso Signorini sta cercando di mettere insieme una squadra dalle grandi potenzialità, pronta a regalare al pubblico grandi emozioni e a mettere in atto quelle dinamiche – non immuni da scontri e discussioni – tipiche del programma. Sono tanti iche stanno infiammando le pagine di gossip nell’ultimo periodo: stando ad alcuni rumors sembra data per ...