GF Vip 6 | sicure nel cast | Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli

(Di giovedì 22 luglio 2021) A settembre prenderà il via la sesta stagione del GF Vip. Le prime indiscrezioni rivelano che al timone del programma ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che, durante queste settimane, sta ultimando la scelta dei nuovi gieffini che prossimamente entreranno a far parte del. In queste ore, sono stati svelati i primi Vipponi certi. Tra i nuovi protagonisti ci sarà la cantante. GF Vip 6, i primi spoiler I primi spoiler suldei concorrenti del GF Vip 6, arrivano dalle pagine di Dagospia. A settembre, secondo quanto si è potuto apprendere dal noto portale, varcherà la porta rossa della Casa di ...

Altra caratteristica confermata rispetto alla formula del GF5 è che lo show potrebbe poi essere allungato, laddove gli ascolti lo premieranno. Ricapitolando, 21 puntate sonodi andare in ...Anna Lou Castoldi verso il Grande FratelloIl Grande Fratellosarebbe per la Castoldi la ... " Ero sicura che non mi avrebbero presa, vedevo ragazze molto più belle di me e molto più. Io ...A settembre prenderà il via la sesta stagione del GF Vip. Le prime indiscrezioni rivelano che al timone del programma ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che, durante queste settimane, sta ulti ...Sonia Bruganelli Instagram: la moglie di Paolo Bonolis intervistata dal Corriere, ha parlato del Gf Vip, degli haters e tanto ...