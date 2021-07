Furgone contro ciclista, un morto sull’Asse Mediano: strada chiusa in direzione Villa Literno (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incidente mortale sulla strada statale 162 NC “Asse Mediano” che è provvisoriamente chiusa in direzione Villa Literno. Per cause in corso di accertamento, un Furgone e un ciclista sono entrati in collisione e, nell’impatto, quest’ultimo ha perso la vita. Sul posto è presente una squadra di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incidente mortale sullastatale 162 NC “Asse” che è provvisoriamentein. Per cause in corso di accertamento, une unsono entrati in collisione e, nell’impatto, quest’ultimo ha perso la vita. Sul posto è presente una squadra di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

