Final Fantasy XIV e l'assurda sfida di un giocatore che mangerà 140.000 uova in game (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo YouTuber Ross "RubberNinja" O'Donovan ha fatto notizia lo scorso anno in un modo decisamente strano, ovvero mangiando un'intera pila di 999 uova in Final Fantasy XIV. Ora il giocatore vuole andare oltre e mangiare in game quasi 140.000 uova. Lo streamer sta trasmettendo l'intera sfida in diretta su Twitch e mangia solo uova fino a quando non avrà finito la folle sfida. La storia originale del mangiatore di uova di Final Fantasy si è verificata nell'agosto dello scorso anno. Come ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo YouTuber Ross "RubberNinja" O'Donovan ha fatto notizia lo scorso anno in un modo decisamente strano, ovvero mangiando un'intera pila di 999inXIV. Ora ilvuole andare oltre e mangiare inquasi 140.000. Lo streamer sta trasmettendo l'interain diretta su Twitch e mangia solofino a quando non avrà finito la folle. La storia originale del mangiatore didisi è verificata nell'agosto dello scorso anno. Come ...

