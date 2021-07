Calciomercato Spezia, acquistato Amian (Di giovedì 22 luglio 2021) LA Spezia - Lo Spezia , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Kelvin Amian , difensore cfrancese che ha firmato un contratto quinquennale. Ecco la nota del club: "Kelvin Amian è un nuovo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021) LA- Lo, in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Kelvin, difensore cfrancese che ha firmato un contratto quinquennale. Ecco la nota del club: "Kelvinè un nuovo ...

Advertising

gnomini : RT @NicoSchira: Lo #Spezia fa shopping in casa #Atalanta e settimana prossima dovrebbe completare il ritorno di Roberto #Piccoli e gli arri… - Cucciolina96251 : RT @JuriLertora: #calciomercato #Spezia, il #Benevento vuole #Capradossi - - JuriLertora : #calciomercato #Spezia, il #Benevento vuole #Capradossi - - Cucciolina96251 : RT @Henrikatuci2001: Lo #Spezia compra in casa #Atalanta e settimana prossima dovrebbe completare il ritorno di Roberto #Piccoli e gli arri… - VitoCDoria : RT @NicoSchira: Lo #Spezia segue con interesse il mediano Karol #Linetty, in uscita dal #Torino. Il polacco è un pallino di Pecini che lo p… -