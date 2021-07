Bce, Lagarde: prosegue ripresa ma incertezza per variante Delta (Di giovedì 22 luglio 2021) prosegue la ripresa nell'area euro ma la pandemia continua a gettare un'ombra sul futuro ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, al termine del Consiglio direttivo, confermando ancora una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021)lanell'area euro ma la pandemia continua a gettare un'ombra sul futuro ha detto la presidente della Bce, Christine, al termine del Consiglio direttivo, confermando ancora una ...

