Andrea Zenga fa un errore | Rosalinda Cannavò reagisce | “Ho provato a rimediare”

(Di giovedì 22 luglio 2021)sbaglia ancora,corre ai ripari: “Ho” Reduci da un viaggio in Sicilia,sono tornati a casa. Proprio a Milano l’attrice ha cercato di correre ai ripari con il fidanzato che, nonostante la trasferta in Sicilia, è sembrato ancora poco sciolto con il dialetto regionale.ha continuato a sbagliare in queste ore confondendo la “granita” con la “menza”, dando il via involontariamente a un simpatico ...

Rosalinda Cannavò è stata vittima di body shaming. La risposta del suo fidanzatoè da applausi: ecco che cosa ha detto. Rosalinda Cannavò non ha mai nascosto di aver sofferto in passato di disturbi alimentari, raccontando anche la sua difficile storia durante il corso ...Infine WhoopSee spiega che nello show potrebbe entrare uno tra Toto Schillaci e Walter. L'ex portiere dell'Inter lo scorso anno, per via della questione con il figlio, ha assaggiato le ...Andrea Zenga sbaglia ancora, Rosalinda Cannavò corre ai ripari: "Ho provato a rimediare" Reduci da un viaggio in Sicilia, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ...Uomini e Donne: arriva la prima protagonista transessuale e non mancano nuove indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 2021.