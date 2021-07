Voghera, Salvini: “Altro che far west, è stata legittima difesa”. M5s: “Lega stia al suo posto, la ricostruzione spetta alla magistratura” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Parla di “legittima difesa” dettata da “un’aggressione da parte di una persona già nota alle forze dell’ordine” Matteo Salvini, che a poche ore dall’arresto dell’assessore alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, accusato di aver sparato e ucciso un 39enne di origine straniera, ha pubblicato un video in cui prende le difese dell’esponente leghista. “Altro che far west” dice Salvini nel filmato diffuso sui social. Il leader della Lega pur invitando ad “aspettare le ricostruzione”, sembra aver pochi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Parla di “” dettata da “un’aggressione da parte di una persona già nota alle forze dell’ordine” Matteo, che a poche ore dall’arresto dell’assessoreSicurezza di, Massimo Adriatici, accusato di aver sparato e ucciso un 39enne di origine straniera, ha pubblicato un video in cui prende le difese dell’esponente leghista. “che far” dicenel filmato diffuso sui social. Il leader dellapur invitando ad “are le”, sembra aver pochi ...

faber65c : RT @Zetaricordi: A #Voghera l’assessore della sicurezza della #Lega spara di fronte ad un bar ad un ragazzo marocchino disarmato. #Salvini… - davidemonge : RT @antondepierro: Massimo Adriatici,assessore alla sicurezza della #Lega,che sembrerebbe essere docente presso la Scuola di #Polizia di #A… - sissiisissi2 : RT @Arturo_Scotto: Non c’è alcuna giustificazione per un episodio così grave. Non c’è nessuna legittima difesa che tenga. #Salvini pronunci… - fisco24_info : Voghera, Salvini: 'Altro che far west, si fa strada ipotesi legittima difesa': Il leader della Lega dopo l'arresto… - JolietJackBlues : RT @Virus1979C: renzi firma il referendum di salvini e il giorno dopo assessore leghista di voghera uccide un 39enne a pistolate. -