Verona, trova la madre morta in casa: uccisa a coltellate (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha trovato la madre esanime, in casa, morta forse per delle coltellate, e vicino, sul pavimento, un coltello. E' successo a Bovolone, nel veronese, dove un cinquantenne ha riferito ai carabinieri, al rientro in casa, di aver trovato così la madre di 70 anni. Sul posto i carabinieri di Bovolone, il Norm di Villafranca e il Nucleo investigativo di Verona per i rilievi e le indagini. L'articolo proviene da Italia Sera.

