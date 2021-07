Variante Delta Roma, Cauda: 'Nella Capitale circola molta gente, non c'è solo l'effetto azzurri' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ieri nel Lazio sono stati individuati altri 681 nuovi contagi. L'attenzione ormai è alta. Ma se si interviene subito con misure restrittive, si può ancora evitare il peggio. 'Siamo in una situazione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ieri nel Lazio sono stati individuati altri 681 nuovi contagi. L'attenzione ormai è alta. Ma se si interviene subito con misure restrittive, si può ancora evitare il peggio. 'Siamo in una situazione ...

Advertising

NicolaPorro : Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo trovere… - LegaSalvini : In 8 Paesi europei dove corre la “variante delta”, i contagi sono prossimi ai massimi storici, ma a differenza dell… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - baccy74 : RT @Crudeli45198835: In conclusione, invece, proprio il dato utilizzato per screditare i vaccini finisce con il dimostrarne tutta la loro e… - Eveleenrey : RT @NicolaPorro: Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo troverete sui… -